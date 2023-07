Polícia expulsa famílias que se refugiaram junto à Embaixada dos EUA em Port-au-Prince

A polícia haitiana expulsou, com recurso a gás lacrimogéneo, dezenas de famílias que se refugiaram em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Port-au-Prince, no Haiti, para tentarem fugir à violência dos gangues.

Centenas de pessoas refugiaram-se em frente à embaixada depois de serem forçadas a deixar as suas casas na segunda-feira por causa de um intenso tiroteio no bairro de Tabarre, no centro da capital.

Afeganistão: a luta pela água

A vaga de calor que atingiu o mundo e a seca severa, agora no seu quarto ano, pioraram drasticamente a escassez de água no Afeganistão, um país atingido por décadas de guerra.

A escassez maciça forçou os residentes de Cabul a pagar preços altos ou a viajar longas distâncias para ter acesso à água.

Calor extremo sem precedentes combinado com vulnerabilidade socioeconómica coloca certas regiões, como Afeganistão, Papua Nova Guiné e América Central em maior perigo, de acordo com um estudo recente da Universidade de Bristol.