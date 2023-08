Niger: Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em apoio aos líderes do golpe militar

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Niamey em apoio aos líderes do golpe militar do mês passado. Um dia depois de os novos dirigentes militares do país terem dado ao embaixador francês no Níger 48 horas para abandonar o país.

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Niamey em apoio aos líderes do golpe militar do mês passado. Um dia depois de os novos dirigentes militares do país terem dado ao embaixador francês no Níger 48 horas para abandonar o país.