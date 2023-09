Escolas e faculdades estarão encerradas, assim como instituições públicas e empresas privadas.

Osama Hamad, chefe do governo designado pelo parlamento no leste do país, anunciou a criação de um comité de emergência e resposta rápida.

Face à "previsão de grandes quantidades de chuva e ventos fortes, todos os trabalhadores de emergência devem permanecer no trabalho", disse.