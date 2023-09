"Transformers" e cultura andina revolucionam arquitetura na Bolívia

Entre o mar de tijolo que que se espraia pela cidade de El Alto, Bolívia, um novo edifício sobressai no cenário. El Crucero de los Andes é o mais recente empreendimento entre os cholets, as casas altas e coloridas construídas pela nova burguesia boliviana

O edifício tem 14 andares e ergue-se 4.070 metros acima do nível do mar, com fachadas decoradas de figuras como o Iron Man, ou Megatank dos Transformers.

Os edifícios cholet estão em plena expansão na Bolívia. As construções têm como objetivo realçar os valores e símbolos das culturas Tiwanaku e Inca, que floresceram no Altiplano há milhares de anos, combinando-os com elementos modernos da cultura pop.