Mulheres da América Latina marcham pela descriminalização e legalização do aborto

Centenas de manifestantes marcharam até ao Palácio Nacional na Cidade do México para exigir o direito ao aborto seguro e legal em todo o país, poucas semanas depois de este ter sido descriminalizado a nível nacional numa decisão do Supremo Tribunal.

Em Santiago do Chile, centenas de mulheres defenderam a lei do aborto que está em risco perante a atual proposta constitucional, promovida pelo Partido Republicano, que pretende revogar a legislação em vigor no país.

Centenas de mulheres com lenços verdes marcharamm até ao Palácio da Justiça, em Lima, no Peru, no Dia Internacional do Aborto Seguro, para exigir que o aborto seja legalizado. O aborto no Peru é proibido mesmo em casos de violação.