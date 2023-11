Áustria: Mercado de Natal de Schönbrunn faz 30 anos

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

Um milhão de visitantes: é o que esperam os organizadores do Mercado de Natal de Schönbrunn, que regressa no seu 30º ano. Durante seis semanas 81 expositores aguardam os visitantes que têm à sua disposição carrosséis para crianças e concertos diários ao pé da árvore de Natal de 18 metros de altura, decorada com mil lâmpadas LED.