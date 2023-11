Crianças constroem e sobem a uma torre humana, conhecida como castells, em catalão, na praça Zocalo da Cidade do México, no âmbito das celebrações do 75º aniversário da fundação do grupo Castellers de Vilafranca.

