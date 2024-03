Bandos fortemente armados tentaram tomar o controlo do principal aeroporto internacional do Haiti na segunda-feira, trocando tiros com a polícia e os soldados no mais recente ataque a locais chave do governo.

Bandos fortemente armados tentaram tomar o controlo do principal aeroporto internacional do Haiti na segunda-feira, trocando tiros com a polícia e os soldados no mais recente ataque a locais chave do governo. O Aeroporto Internacional Toussaint Louverture estava encerrado quando ocorreu o ataque, sem aviões a operar e sem passageiros no local.