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Pessoas a celebrar o Nowruz em Akre
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Vídeo. Festival de Nowruz celebrado por milhares na região curda

Últimas notícias:

Celebrações tomaram conta da região curda do Iraque na quinta-feira, enquanto a população se reunia para comemorar o Nowruz, o festival que dá as boas-vindas à primavera e ao início de um novo ano.

Milhares reuniram-se na região curda do Iraque na quinta-feira para celebrar o Nowruz, o festival que anuncia a chegada da primavera e o início de um novo ano.

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Nowruz, profundamente enraizado nas tradições persas e iranianas, espalhou-se além das fronteiras e agora é abraçado por diversas comunidades em todo o mundo.

Em Akre, conhecida como a "capital do Nowruz", homens e mulheres carregando archotes subiram as montanhas enquanto fogos de artifício iluminavam o céu.

Caindo a 21 de março, o Nowruz simboliza a transição da escuridão para a luz. Para os curdos, carrega um profundo significado político, refletindo a sua identidade cultural e a longa luta por autonomia.

Com mais de 20 milhões de curdos no Iraque, Síria, Irão e Turquia, o festival continua a ser um poderoso emblema de unidade.

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