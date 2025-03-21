Vídeo. Festival de Nowruz celebrado por milhares na região curda

Milhares reuniram-se na região curda do Iraque na quinta-feira para celebrar o Nowruz, o festival que anuncia a chegada da primavera e o início de um novo ano.
Nowruz, profundamente enraizado nas tradições persas e iranianas, espalhou-se além das fronteiras e agora é abraçado por diversas comunidades em todo o mundo.
Em Akre, conhecida como a "capital do Nowruz", homens e mulheres carregando archotes subiram as montanhas enquanto fogos de artifício iluminavam o céu.
Caindo a 21 de março, o Nowruz simboliza a transição da escuridão para a luz. Para os curdos, carrega um profundo significado político, refletindo a sua identidade cultural e a longa luta por autonomia.
Com mais de 20 milhões de curdos no Iraque, Síria, Irão e Turquia, o festival continua a ser um poderoso emblema de unidade.