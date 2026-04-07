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Edifício residencial muito danificado após ataque russo em Odessa, Ucrânia, segunda-feira, 6 de abril de 2026
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Vídeo. Rússia ataca Odessa e faz três mortos, incluindo uma criança

Últimas notícias:

Um ataque russo durante a noite contra a cidade portuária ucraniana de Odessa matou três pessoas, incluindo uma criança, e feriu várias outras, indicaram as autoridades.

Um ataque russo durante a noite contra a cidade portuária de Odessa, no mar Negro, matou três pessoas, incluindo uma criança, indicaram as autoridades ucranianas.

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De acordo com responsáveis, entre as vítimas contavam-se duas mulheres e uma criança de dois anos, enquanto outras 15 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças pequenas.

As equipas de emergência trabalharam toda a noite para resgatar sobreviventes, retirando várias pessoas dos escombros de edifícios danificados.

As imagens mostram equipas de salvamento a transportar feridos e a procurar entre os destroços. O ataque também danificou zonas residenciais, edifícios administrativos e infraestruturas críticas em várias partes da cidade.

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