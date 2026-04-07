Vídeo. Rússia ataca Odessa e faz três mortos, incluindo uma criança

Um ataque russo durante a noite contra a cidade portuária de Odessa, no mar Negro, matou três pessoas, incluindo uma criança, indicaram as autoridades ucranianas.
De acordo com responsáveis, entre as vítimas contavam-se duas mulheres e uma criança de dois anos, enquanto outras 15 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças pequenas.
As equipas de emergência trabalharam toda a noite para resgatar sobreviventes, retirando várias pessoas dos escombros de edifícios danificados.
As imagens mostram equipas de salvamento a transportar feridos e a procurar entre os destroços. O ataque também danificou zonas residenciais, edifícios administrativos e infraestruturas críticas em várias partes da cidade.