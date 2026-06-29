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Moradores avaliam os estragos na aldeia de Mandokhail, distrito de Chamkani, Paktia, Afeganistão, após alegados ataques aéreos paquistaneses, 29 de junho de 2026
No Comment

Vídeo. Paquistão bombardeia Afeganistão e deixa casas em ruínas

Últimas notícias:

Moradores de aldeias avaliam casas destruídas na província afegã de Paktia após bombardeamentos noturnos, enquanto autoridades do Afeganistão e do Paquistão apresentam versões divergentes

Casas destruídas na província de Paktia, no Afeganistão, são visíveis após ataques aéreos noturnos que responsáveis afegãos dizem terem sido realizados pelo Paquistão. Fumo eleva-se dos escombros enquanto habitantes das aldeias procuram entre os edifícios danificados e recuperam os seus pertences.

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Moradores reúnem-se em torno das casas desabadas, enquanto prosseguem os esforços de salvamento.

Responsáveis afegãos afirmam que pelo menos 36 civis foram mortos e mais de 160 ficaram feridos em ataques em três províncias orientais.

O Paquistão diz que as suas forças visaram esconderijos de militantes perto da fronteira, em resposta a recentes ataques no país, acrescentando que dezenas de militantes foram mortos.

Os ataques agravaram ainda mais as tensões entre os países vizinhos, com as autoridades afegãs a condenarem a operação e a avisarem que irão responder.

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