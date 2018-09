"Roma" de Alfonso Cuarón vence Leão de Ouro em Veneza

Tamanho do texto

É a primeira vez que um filme da Netflix consegue o prémio máximo no consagrado festival de cinema italiano.

"Roma", de Alfonso Cuarón, era considerado o favorito na 75.ª edição do Festival Veneza .

Inspirado na autobiografia do realizador, "Roma" transporta o público para a Cidade do México, durante a década de 1970, e acompanha a rotina de uma família de classe média através do olhar da empregada doméstica.

Alfonso Cuarón, vencedor do Óscar de Melhor Realizador por “Gravidade”, revelou que o filme tem por base as suas memórias e que. por isso, se trata do seu projeto mais pessoal.

Nos outros prémios da noite:

A britânica Olivia Colman ganhou o prémio de melhor atriz pela sua interpretação da rainha Anne Stuart em "The Favourite", outro dos filmes em destaque nesta edição do festival.

O prémio de melhor ator foi para Willem Dafoe, que interpretou o pintor Vincent van Gogh no filme "At Eternity's Gat".

Lista de vencedores do festival:

Leão de Ouro: ROMA, de Alfonso Cuáron

Grande Prémio do Júri: THE FAVOURITE, de Yorgos Lanthimos

Prémio Especial do Júri: THE NIGHTINGALE, de Jennifer Kent

Melhor Realizador: Jacques Audiard (França) THE SISTERS BROTHERS

Melhor Ator: Willem Dafoe em AT ETERNITY”S GATE

Melhor Atriz: Olivia Colman em THE FAVOURITE

Melhor argumento: Joel e Ethan Coen THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS