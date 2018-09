Atenas homenageia obra de Pasolini

A obra cinematográfica do realizador italiano Pier Paolo Pasolini serve de mote à mais recente iniciativa do Arquivo grego de Cinema em cooperação com a embaixada e o instituto cultural italiano em Atenas.

O evento conta com 17 filmes em versões restauradas assim como uma exposição de fotografias captadas durante a rodagem de "As 1001 Noites".

Quão relevante é a obra deste realizador hoje em dia, foi a questão colocada a Maria Komninos, presidente do Conselho de Administração do Arquivo Grego de Cinema.

"Pier Paolo Pasolini é um dos intelectuais mais influentes do século XX. A sua personalidade combina o Marxismo herético e o cristianismo existencial. A obra de Pasolini é relevante pois assistimos hoje ao crescimento das forças do neofascismo", afirma.

Ninetto Davoli era um dos atores favoritos de Pasolini tendo participado em nove dos seus filmes. O ator deslocou-se a Atenas para falar sobre aquele que considerava o seu mentor.

"Pier Paolo Pasolini deixou uma marca importante no mundo do cinema, mesmo se na altura o público não tenha compreendido os filmes muito bem. AInda hoje estes filmes não deixam as pessoas indiferentes. As pessoas adoravam e odiavam Pasolini em simultâneo. Gosto muito de ver que hoje em dia muitos jovens apreciam os filmes de Pasolini. Isso quer dizer que compreendem as questões por ele abordadas há 50 anos", adianta Ninetto Davoli.

O tributo à obra de Pasolini encontra-se aberto ao público em Atenas até ao dia 20 de setembro.