Irão: cessar-fogo em risco devido aos ataques israelitas no Líbano

O acordo de cessar-fogo de duas semanas para travar a guerra no Irão parece ter sido abalado depois de o Irão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz, em resposta aos ataques israelitas no Líbano. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as forças americanas permanecerão "no local" até que Teerão cumpra integralmente o "verdadeiro" acordo de cessar-fogo.

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A mais recente retórica no conflito surge depois de os EUA e o Irão terem reivindicado vitória no início desta semana, na sequência de um acordo de cessar-fogo de duas semanas, mas a onda de violência no Líbano ameaçou pôr em causa o entendimento.

Numa mensagem publicada nas redes sociais na manhã de quinta-feira, Trump afirmou que o aumento do número de navios de guerra e tropas dos EUA permanecerá em torno do Irão "até que o verdadeiro acordo alcançado seja totalmente cumprido".

"Se, por qualquer razão, não for cumprido, o que é altamente improvável, então o 'Shootin' Starts', maior e melhor e mais forte do que qualquer um já viu antes", escreveu Trump, reforçando que o país não poderá construir armas nucleares e que "o Estreito de Ormuz estará aberto e seguro".

Os comentários de Trump pareciam ser uma forma de pressionar o Irão, uma vez que a incerteza paira sobre o acordo de cessar-fogo.

Na quarta-feira, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o encerramento do Estreito de Ormuz, relatado dos media estatais iranianos, era "completamente inaceitável". Leavitt reiterou a "expetativa e exigência" de Trump de que o canal seja reaberto.

Irão acusa EUA de violar as condições do acordo

Os meios de comunicação social iranianos anunciaram novamente o encerramento do Estreito de Ormuz na quarta-feira, em resposta aos ataques israelitas contra o grupo militante Hezbollah no Líbano.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, o fim da guerra no Líbano fazia parte do acordo de cessar-fogo, uma afirmação que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitaram.

"O mundo vê os massacres no Líbano", disse Araghchi, do Irão, numa publicação no X. "A bola está no campo dos EUA e o mundo está a ver se eles vão agir de acordo com os seus compromissos."

Curiosamente, quando o acordo foi anunciado, o primeiro-ministro do Paquistão, cujo país serviu de mediador, disse numa publicação nas redes sociais que o acordo se aplicava a "todo o lado, incluindo o Líbano e outros locais".

Soldados do exército libanês e socorristas olham para um drone israelita que sobrevoa o local de um ataque aéreo israelita em Beirute, no Líbano, quarta-feira, 8 de abril de 2026. Emilio Morenatti/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Mas muito sobre o acordo parecia não estar claro no final de quarta-feira, já que os lados apresentaram visões muito diferentes dos termos, e as observações de altos funcionários do regime iraniano sinalizaram grandes desacordos.

Numa publicação nas redes sociais, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou que as conversações planeadas com os EUA não eram "razoáveis" porque Washington quebrou três das 10 condições impostas por Teerão para pôr fim aos combates.

Qalibaf opôs-se aos ataques israelitas ao Hezbollah, citou uma alegada incursão de um drone no espaço aéreo iraniano após a entrada em vigor do cessar-fogo e a recusa dos EUA em aceitar quaisquer capacidades de enriquecimento iranianas num acordo final.

182 pessoas mortas por ataques israelitas no Líbano

As autoridades libanesas afirmaram que os ataques israelitas mataram 182 pessoas na quarta-feira, o que representa o maior número de mortos num só dia na guerra entre Israel e o Hezbollah.

Em comunicado, o primeiro-ministro Nawaf Salam acusou Israel de escalada da violência, num momento em que as autoridades libanesas procuravam negociar uma solução e de atingir zonas civis em "total desrespeito pelos princípios do direito internacional e do direito humanitário internacional - princípios que, de qualquer modo, nunca respeitou".

A fugaz sensação de alívio entre os libaneses após o anúncio do cessar-fogo transformou-se em pânico com o que os militares israelitas designaram como o maior ataque coordenado da atual guerra, afirmando ter atingido mais de 100 alvos do Hezbollah em 10 minutos em Beirute, no Sul do Líbano e no Vale de Bekaa oriental.

Uma equipa de salvamento apaga carros em chamas no local de um ataque aéreo israelita no centro de Beirute, no Líbano, quarta-feira, 8 de abril de 2026. (AP Photo/Hussein Malla) Hussein Malla/Copyright 2026 The AP. All right reserved

O fumo negro elevou-se sobre várias zonas da capital à beira-mar, onde um grande número de pessoas deslocadas pela guerra se abrigou, e as explosões interromperam o ruído do trânsito no que tinha sido uma tarde agitada e de céu azul.

Várias ambulâncias correram em direção às chamas quando os edifícios de apartamentos foram atingidos, de acordo com os meios de comunicação social.

O presidente libanês Joseph Aoun classificou os ataques israelitas de "bárbaros".

As forças armadas israelitas afirmaram que tinham como alvo lançadores de mísseis, centros de comando e infraestruturas de informação, acusando os combatentes do Hezbollah de tentarem "misturar-se" nas zonas muçulmanas não xiitas, para além dos seus redutos tradicionais.

Os residentes e as autoridades locais negaram que os edifícios atingidos fossem instalações militares.

"Olhem para estes crimes", disse Mohammed Balouza, membro do conselho municipal de Beirute, no local de um ataque em Corniche al Mazraa. Um edifício de apartamentos por detrás de uma loja popular de venda de frutos secos tinha sido atingido. "Esta é uma zona residencial. Não há nada (militar) aqui".

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 890 pessoas ficaram feridas nos ataques.

No total, 1.739 pessoas foram mortas e 5.873 feridas no Líbano em pouco mais de cinco semanas desde o início da guerra, segundo o ministério.