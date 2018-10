Amy Winehouse regressa... em holograma

Amy Winehouse vai regressar aos palcos mas, desta vez, em forma de holograma.

A carreira meteórica da cantora britânica, que revolucionou a soul e o jazz vocal antes de morrer em 2011, aos 27 anos, vítima dos excessos, vai ser recordada neste espetáculo em que o espetador vai ter a sensação de ver Amy no palco.

O espetáculo está a causar alguma polémica, até porque a produção é do pai, Mitch Winehouse.

Respondendo às críticas sobre o facto de estar a lucrar com a memória da filha, disse: "Sim, estou a fazer dinheiro com isto. 100%. Mas não é para mim, é para a Fundação Amy Winehouse. Hoje em dia, é muito difícil para as organizações de solidariedade fazer dinheiro. Há muitas incertezas, por causa do Brexit e de outras coisas. Se as pessoas acham macabro, não vão ver. Se não gostam de mim, é com elas. Mas não me vão impedir de continuar a ajudar as crianças, porque é isso que fazemos. E isso ajuda-me a ultrapassar a morte da minha filha".

O holograma será criado pela mesma empresa que montou, recentemente, espetáculos semelhantes, hiper-realistas, com Roy Orbison e Maria Callas.

Mitch Winehouse é uma figura polémica: Recentemente, o documentário "Amy" retratou-o como alguém que explorou a filha nos últimos meses de vida e a obrigou a fazer uma digressão quando estava a precisar de uma cura de desintoxicação.

Amy Winehouse morreu em julho de 2011, na casa onde vivia no bairro de Camden Town, em Londres.