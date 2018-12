Reciclar e reutilizar está na moda

Tamanho do texto

Moda amiga do ambiente. Estilo reciclado e marcas verdes.

Combater o desperdício e a poluição provocada pela indústria da moda é um dos objetivos do estilista que Sebastiaan de Neubourg que produz óculos de sol impressos em 3D. São feitos de plástico que foi parar ao lixo. "Os desperdícios, na minha opinião, são uma falha do design. Acredito que na economia futura não haverá desperdício assim como nos futuros produtos que utilizaremos. Com estes óculos de sol, quero demonstrar que a moda pode ser sustentável, mas para além da sustentabilidade a moda pode ser bonita e acessível por si só".