O sabre de luz original de "Luke Skywalker" vai estar à venda

A leiloeira californiana "Profiles in History" vai colocar à venda na próxima semana um lote de artigos usados, não só nos filmes da "galáxia muito, muito distante", mas também, por exemplo, as facas de sobrevivência empunhadas por Sylvester Stallone nos dois primeiros episódios das aventuras de "Rambo" ou a caçadeira Winchester de canos serrados utilizada por Arnold Schwarzenegger no segundo episódio de "Exterminador Implacável."