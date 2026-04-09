Reino Unido e Noruega impedem que submarino russo faça o levantamento de cabos submarinos no Atlântico Norte

As forças armadas britânica e norueguesa lideraram uma operação para deter submarinos russos suspeitos de "atividade maligna" no Atlântico Norte, disse o secretário da defesa britânico na quinta-feira.

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John Healey afirmou que uma fragata, aviões e centenas de pessoas monitorizaram um submarino de ataque russo e dois submarinos espiões perto de infraestruturas submarinas a norte do Reino Unido.

O ministro disse que as embarcações russas acabaram por partir após a operação que durou mais de um mês.

Healey disse que a sua mensagem para a Rússia era "vemos a vossa atividade sobre os nossos cabos e oleodutos, e devem saber que qualquer tentativa de os danificar não será tolerada e terá consequências graves".

Os responsáveis britânicos têm tentado manter a Rússia na ribalta internacional, mesmo quando as atenções do mundo estão centradas no conflito do Médio Oriente.

Também sublinharam a sobreposição entre as guerras no Irão e na Ucrânia, afirmando que a Rússia forneceu peças de drones e outros apoios ao Irão. Teerão apoiou Moscovo na sua guerra total na Ucrânia, fornecendo-lhe os seus drones Shahed, agora também fabricados na Rússia sob a designação de Geran.

O secretário da Defesa britânico, John Healey, fez uma declaração sobre a recente atividade operacional do Reino Unido, 9 de abril de 2026 AP Photo

"Putin quereria que nos distraíssemos com o Médio Oriente", mas a Rússia é a principal ameaça para o Reino Unido e os seus aliados.

"Não vamos tirar os olhos de Putin", acrescentou.

No final de março, o Reino Unido afirmou que as suas forças armadas estavam prontas para apreender navios suspeitos de fazerem parte da "frota sombra" russa de navios que transportam petróleo, violando as sanções internacionais impostas pela guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

Anteriormente, o Reino Unido apenas ajudava França e os Estados Unidos a monitorizar os navios antes destes serem abordados. "Estamos prontos para tomar medidas" contra os navios, disse Healey.

A Rússia construiu uma flotilha de velhos petroleiros de propriedade obscura para contornar as sanções impostas pela União Europeia, pelos EUA e pelo G7, devido à invasão total da Ucrânia em 2022 por Moscovo.

Aliança naval

O Reino Unido e a Noruega anunciaram novas patrulhas navais conjuntas destinadas a proteger os cabos submarinos da Rússia em dezembro, depois do primeiro-ministro Keir Starmer e o seu homólogo norueguês Jonas Gahr Støre terem mantido conversações sobre defesa.

O governo britânico afirmou que uma frota conjunta de pelo menos 13 navios de guerra irá "caçar submarinos russos e proteger infraestruturas críticas no Atlântico Norte".

O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, que assinou o acordo com o seu homólogo britânico, John Healey, afirmou que o acordo permitirá aos dois países "defenderem-se em conjunto".

Um navio da Marinha da Estónia navega no Mar Báltico, 9 de janeiro de 2025 AP Photo

Este acordo vem na sequência de um acordo de 10 mil milhões de libras (11 mil milhões de euros) celebrado em agosto para a Noruega comprar pelo menos cinco fragatas de fabrico britânico.

Esses navios noruegueses e oito navios britânicos irão operar conjuntamente nos mares ao longo do flanco norte da NATO.

O Reino Unido afirma que a atividade naval russa em águas britânicas aumentou 30% nos últimos dois anos.

O especialista em ameaças cibernéticas e híbridas da NATO afirmou, no final do ano passado, que os ataques persistentes aos cabos submarinos na Europa são "a ameaça mais ativa" às infraestruturas ocidentais.

James Appathurai, secretário-geral adjunto em exercício para a Inovação, Híbridos e Cibernéticos, afirmou que os recentes ataques a cabos de comunicações atribuídos pela aliança à Rússia fazem parte de um crescimento significativo das interferências cibernéticas, híbridas e outras na Europa.

Um soldado francês desce de um helicóptero para o petroleiro Deyna, suspeito de fazer parte da frota sombra da Rússia, no Mediterrâneo, 20 de março de 2026 AP Photo

No início de novembro, dois cabos foram cortados no Mar Báltico, entre a Suécia e a Lituânia, e outro entre a Alemanha e a Finlândia, o que alarmou imediatamente os Estados-membros e a NATO, que receavam uma sabotagem.

"Os russos estão a levar a cabo um programa que têm há décadas. Chama-se Programa Russo de Investigação Submarina, que é um eufemismo para uma estrutura paramilitar, muito bem financiada, que está a mapear todos os nossos cabos e condutas de energia", disse Appathurai à Euronews.

"Têm os chamados navios de investigação. Têm pequenos submarinos por baixo. Têm veículos não tripulados, sem tripulação, operados remotamente. Têm mergulhadores e explosivos".