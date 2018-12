Tribunal Europeu de Justiça considera que Reino Unido pode revogar artigo 50º unilateralmente

Tamanho do texto Aa Aa

A saída do Reino Unido da União Europeia decide-se em várias frentes e esta terça-feira o governo de Theresa May foi duplamente derrotado. A nível interno perdeu uma votação na Câmara dos Comuns que o obriga a publicar os conselhos legais recebidos para o acordo com a União Europeia, a nível externo foi contrariado pelo parecer do advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, que refere que o Brexit é perfeitamente reversível.

Manuel Campos Sánchez-Bordona foi bem claro ao afirmar que "quando um estado-membro notifica o Conselho Europeu da intenção de se retirar da União Europeia, o artigo 50 do Tratado da União Europeia admite a revogação unilateral dessa notificação até ao momento em que o acordo de saída esteja concluído, desde que a revogação tenha sido decidida em conformidade com as normas constitucionais, se comunique de maneira formal ao Conselho Europeu e não envolva nenhuma prática abusiva."