Crescimento da população mundial obriga a construir casas sustentáveis

Com o crescimento da população mundial será necessários construir mais casas. Como fazê-lo de forma sustentável e com que materiais? A euronews falou com Mette Ramsgaard Thomsen, especialista em novas tendências da arquitetura.

"O que é interessante em relação à arquitetura e à construção é o facto de ser algo que diz respeito a toda a gente. Toda a gente vive em casas e tem uma relação com a construção. Toda a gente sabe que há construções mais desejáveis e outras menos, que há prédios com melhores condições de vida e outros com piores condições. Toda a gente percebe que a ideia de construir em massa como nos anos 70 e 80 tem de mudar. A nossa questão não é tanto social. Trata-se de saber o que vamos construir e com que materiais", afirmou a arquiteta dinamarquesa.