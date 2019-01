Banksy em exposição no Porto

A arte de Banksy chegou a Portugal, mais precisamente à Alfândega do Porto, mesmo se através de fotografias. "Banksy’s, Dismaland and Others" é o nome da exposição de Barry Cawson, a quem muitos chamam o "fotógrafo oficial de Banksy", embora ele rejeite essa definição.

A exposição, tal como o livro "Are we there yet" centra-se na Dismaland, uma espécie de "anti-Disneylândia" criada por Banksy em 2015, em Inglaterra.

A exposição pode ser vista até 31 de março.

Banksy é o mais famoso, mas também o mais enigmático dos artistas de rua, já que ninguém conhece a verdadeira identidade. Acredita-se que seja britânico e já pintou paredes, sempre às escondidas, um pouco por todo o mundo. Recentemente, saltou de novo para as manchetes, quando fez uma obra autodestruir-se depois de leiloada por perto de um milhão de euros. A exposição pode ser vista até 31 de março.