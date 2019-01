Cirque du Soleil: Messi é a nova estrela da companhia

Tamanho do texto

Um acrobata dentro de campo que já fez autênticos números de circo à boca da baliza. Tanto que o Cirque du Soleil decidiu fazer um espetáculo sobre ele... A figura de Lionel Messi é a nova estrela da companhia.

O novo espetáculo chama-se "Messi 10" e vai estrear no dia 10 de outubro em Barcelona. Segue-se uma digressão mundial a começar em 2020.

Segundo Charles Joron, o produtor executivo do Cirque du Soleil: "Como já disse, mesmo quem não segue o futebol, toda a gente sabe quem é Leo Messi. Pessoas de um país com mais interesse em hóquei do que futebol, também conhecem Leo Messi. E que grande jogador que ele é."

O Cirque du Soleil já homenageou ícones como Michael Jackson ou os Beatles, mas este é o primeiro espetáculo centrado numa figura desportiva.

Messi, muitas vezes chamado de artista, trapezista ou equilibrista é a transferência do ano, para o Cirque du Soleil.