Taxa de desemprego em Espanha desceu para os 14,45%

As filas às portas dos centros de emprego em Espanha parecem estar a diminuir pelo menos de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ano de 2018 terminou com a taxa de desemprego mais baixa em uma década no país, 14,45% de acordo com o INE. A tendência dos mínimos verificada nos últimos trimestres manteve-se. O ano passado terminou com mais de 3 milhões e 300 mil desempregados e o setor dos serviços foi decisivo, seguido da construção e da agricultura.

O desemprego caiu mais entre os homens do que entre as mulheres. No que diz respeito às comunidades autónomas caiu em todas com a exceção de Navarra.