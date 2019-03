Tamanho do texto

Três anos depois de "Julieta", Pedro Almodóvar está de regresso ao grande ecrã, com "Dolor y Gloria".

Com uma dupla de atores com os quais assinou alguns dos seus maiores sucessos, Antonio Banderas e Pénelope Cruz, o realizador espanhol oferece um registo com um toque autobiográfico.

Banderas é Salvador, um cineasta em declínio que revisita momentos e escolhas do passado, dos anos 60 aos 80 em Madrid.