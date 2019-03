As iguarias do Festival de Gastronomia do Dubai

Nesta edição de Taste, vamos provar algumas das iguarias do Festival Gastronómico do Dubai, vamos jantar com o antigo chefe do guia Michelin, Michael Ellis e conhecer os célebres chefes britânicos Nick Alvis e Scott Price, que nos deixaram uma receita para testar em casa.

Receita do restaurante Folly dos chefes Nick & Scott: Caranguejo, manjericão e algas

RECHEIO DO CARANGUEJO :

250 g de caranguejo branco

75 g de Maionese

50 g Vinagrete

50 g Sumo de limão

5 g Sal

PARA O BISQUE DE MANJERICÃO:

500 g de conchas de caranguejo

100 ml de azeite

50 g de polpa de tomate

1500 ml de água

meio ramo de manjericão

75 g de natas

PARA AS "ALGAS"

500 g folhas de couve verde

2 litros de óleo vegetal para fritar

sal

RECEITA DO RECHEIO DO CARANGUEJO

Escolha cuidadosamente um caranguejo e remova as partes partidas.

Use duas tigelas com gelo para manter o carangejo frio. Coloque o recheio e os outros ingredientes no interior de modo a que a preparação não fique demasiado líquida.

Misture tudo, adicione os restantes ingredientes. Prove o tempero e coloque no frigorífico.

PARA O BISQUE DE MANJERICÃO:

Aqueça azeite numa panela funda. Quando o azeite estiver quente adicione as cascas de caranguejo

Doure as cascas, adicione o tomate e deixe cozinhar não mais de 30 segundos, adicione a água e o manjericão. Deixe cozinhar durante 1 hora.

deixe cozinhar em lume brando até ficar quase como um xarope. Bata as natas, corte as folhas de manjericão, adicione tudo e deixe ferver novamente durante 5 minutos, coe e deizxe esfriar.

PARA AS ALGAS

Aqueça o óleo a 120 graus. Corte as folhas de repolho em tiras longas e finas e frite. Retire do lume, coloque numa travessa com uma toalha de papel e um pouco de sal. Mantenha num local seco e quente.