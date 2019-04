Cidades da Finlândia testam funcionamento em rede

Tamanho do texto

A estratégia do projeto finlandês 6aikas (6 cidades) é testar soluções reais com pessoas reais e partilhar as ideias que funcionam bem.

As seis maiores cidades finlandesas trabalham em rede para serem mais fortes. A iniciativa é apoiada pela Política Europeia de Coesão. Este ano, a presidência rotativa da rede finlandesa coube à cidade de Turku.

"Temos projetos muito interessantes ao nível dos carros autónomas e da logística. Temos também projetos nas áreas do emprego e da educação. Penso que promovemos muito bem um modelo operativo de cidade sustentável na Finlândia. Não tivemos apenas cinquenta projetos, envolvemos também mais de quatro mil empresas. Tendo em conta que um terço da população finlandesa vive nessas áreas, o impacto do projeto ao nível dos serviços e dos produtos que criámos foi enorme", explicou Riitta Birkstedt, presidente da iniciativa.