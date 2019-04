Filme de zombies abre Festival de Cannes

O filme de zombies "The Dead Don't Die" vai abrir o Festival de Cannes. A comédia realizada por Jim Jarmusch tem estreia mundial marcada para dia 14 de maio, no evento, que se prolonga até dia 25 desse mês.

O elenco conta com nomes como Iggy Pop, Tilda Swinton, Tom Waits e Selena Gomez.

Jim Jarmusch foi distinguido em Cannes, com a Câmara de Ouro pelo filme "Para além do paraíso", em 1984; a Palma de Ouro pela curta "Coffee & Cigarettes III" em 1993; e o Grande Prémio do Júri com "Broken Flowers - Flores partidas" em 2005.