Sobreviventes participam em cerimónia religiosa

Alguns dos sobreviventes do acidente mortal na Madeira participaram numa cerimónia religiosa, na Igreja Presbiteriana do Funchal, esta sexta-feira. Um tributo às 29 vítimas mortais e aos 27 feridos resultantes da tragédia ocorrida na quarta-feira, na localidade do Caniço.

O presidente da República, também assistiu à homilia, mas antes deslocou-se ao local do acidente. Além de uma palavra de solidariedade para com as vítimas e seus familiares, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou um profundo agradecimento a todos quantos prestaram auxílio às vítimas.

Apesar de instado pelos jornalistas, o presidente português não se quis pronunciar sobre o inquérito ao acidente. Marcelo confirmou que a maioria dos feridos deverá regressar à Alemanha este sábado