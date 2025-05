Autocarro cai de penhasco e faz 28 mortos na Bolívia

PUBLICIDADE

Pelo menos 28 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na segunda-feira após um acidente com um autocarro na região andina de Potosi, na Bolívia.

Um autocarro caiu por uma ravina de 800 metros. A informação foi confirmada pela polícia boliviana num relatório atualizado, que inicialmente referia 31 mortos e 15 feridos.

O porta-voz do comando departamental da polícia de Potosi, Limberth Choque, disse que o autocarro viajava entre Potosi e Oruro quando o acidente ocorreu perto da cidade de Yocalla, a cerca de 311 quilómetros do seu destino.

Várias crianças morreram e outras quatro estão em estado grave

De acordo com o relatório oficial, entre as vítimas mortais contam-se 19 homens, seis mulheres e três crianças. Os corpos foram levados para a morgue do hospital público de Potosí. Entre os feridos, há quatro crianças em estado crítico, que permanecem nos cuidados intensivos com fraturas múltiplas. Os adultos feridos têm lesões abdominais e alguns ossos partidos, de gravidade variável, estando atualmente a ser tratados em hospitais de Potosí.

Limberth Choque disse que o acidente ocorreu numa estrada com declives íngremes e curvas acentuadas. As investigações iniciais apontam o excesso de velocidade como a principal causa do acidente, explicando ainda que o motorista pode ter perdido o controlo do veículo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o autocarro completamente destruído no fundo da ravina. Equipas especializadas continuam a trabalhar no local para apurar as causas exatas do acidente.

Acidente mais grave em 2025

Este é o acidente rodoviário mais grava a acontecer na Bolívia este ano, ultrapassando o que ocorreu em janeiro na mesma região, no qual um autocarro que viajava entre La Paz e Villazón sofreu outro acidente, deixando 19 mortos. Os acidentes rodoviários são uma das principais causas de morte na Bolívia.

De acordo com as estatísticas oficiais, são registados anualmente cerca de 1.400 mortos e 40.000 feridos em acidentes rodoviários. As principais causas são o excesso de velocidade, a imprudência do condutor, o consumo de álcool, a fadiga e a falta de manutenção das estradas.

Em regiões montanhosas como Potosí e Oruro, a geografia acidentada e as condições climatéricas, como a chuva e o nevoeiro, agravam os riscos. De facto, Potosí é responsável por 10,6% dos acidentes com vítimas mortais no país, de acordo com o Observatório Boliviano de Segurança Cidadã.

As autoridades renovaram o seu apelo no sentido de reforçar os controlos rodoviários e melhorar as infraestruturas rodoviárias, especialmente nas zonas de alto risco. Enquanto isso, as investigações sobre o caso estão em andamento, enquanto a Bolívia chora mais uma tragédia nas suas estradas.