Autoridades descartam possibilidade de sobreviventes em colisão de avião com helicóptero militar

De Euronews com AP

Um avião com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo colidiu com um helicóptero do exército dos EUA quando aterrava no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, perto de Washington, nos EUA, dando origem a uma vasta operação de busca e salvamento no rio Potomac, nas proximidades.

Três militares seguiam a bordo do helicóptero.

De acordo com o último balanço das autoridades foram retirados das águas do rio Potomac 28 corpos, sendo que não são esperados sobreviventes.

"Estamos agora num ponto em que estamos a mudar de uma operação de salvamento para uma operação de recuperação. Nesta altura, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente", afirmou.

Os destroços de ambas as aeronaves foram localizados pelas equipas de mergulhadores mas as autoridades explicam que a sua recolha levará tempo. De acordo com as últimas informações, o avião de passageiros foi encontrado invertido, partido em três partes.

Avião e helicóptero seguiam “padrão de voo normal”

Tanto o jato da American Airlines como o helicóptero militar seguiam um “padrão de voo normal” na noite passada, segundo informou o secretário dos Transportes, Sean Duffy, esta quinta-feira.

“Ontem foi uma noite clara; o helicóptero estava a seguir o padrão normal. Se vive na área de DC, verá helicópteros a subir e a descer o rio”, disse ele durante uma conferência de imprensa. “Este era um padrão de combate normal na noite passada também”.

Sean Duffy garantiu que não houve falhas na comunicação entre o helicóptero militar e o voo da American Airlines e que a aeronave militar "estava ciente de que havia um avião na área”.

“É óbvio que aconteceu alguma coisa”, diz, acrescentando que se saberá mais à medida que a investigação for avançando, garantindo que Donald Trump, e as autoridades norte-americanas "não vão descansar enquanto não tivermos respostas para as famílias e para o público que voa".

O próprio Donald Trump reagiu nas suas redes sociais questionando as circunstâncias do acidente.

Aeroporto com condições para reabrir

Todas as descolagens e aterragens no aeroporto foram interrompidas enquanto helicópteros das forças de segurança de toda a região sobrevoavam o local em busca de sobreviventes. Foram lançados barcos de salvamento insufláveis no rio Potomac a partir de um ponto próximo do aeroporto, ao longo da George Washington Parkway.

A estrutura será reaberta às 11 horas locais de quinta-feira, segundo anunciou a Administração Federal da Aviação, que garantiu que as condições de segurança para a operabilidade das pistas estão garantidas.

Acidente aéreo mais mortífero dos EUA em quase 24 anos

As autoridades disseram que ainda estavam à procura de outras vítimas, mas não acreditavam que houvesse sobreviventes, o que faria deste o acidente aéreo mais mortífero dos EUA em quase 24 anos.

Os antigos atletas russo de patinagem artística, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do avião, juntamente com outros cidadãos russos, segundo o Kremlin. Os treinadores, patinadores e outros estavam em Wichita para o Campeonato de Patinagem Artística dos EUA de 2025, que terminou no domingo, e para um campo de desenvolvimento.

Shishkova e Naumov eram casados e ganharam o campeonato mundial de patinagem artística na disciplna de pares em 1994.

A Administração Federal de Aviação disse que o acidente em pleno ar ocorreu pelas 21:00, hora local, (2:00 em Lisboa) quando um avião que tinha partido de Wichita, no Kansas, colidiu com um helicóptero militar num voo de treino quando se aproximava da pista de um aeroporto.

O acidente ocorreu num dos espaços aéreos mais rigorosamente controlados e monitorizados do mundo, a pouco mais de cinco quilómetros a sul da Casa Branca e do Capitólio.

Os investigadores tentarão reconstituir os últimos momentos das aeronaves antes da colisão, incluindo o contacto com os controladores de tráfego aéreo, bem como a perda de altitude do avião de passageiros.

No áudio da torre de controlo de tráfego aéreo na altura do acidente, ouve-se um controlador a perguntar ao helicóptero: "PAT25 tem o CRJ à vista", referindo-se ao avião de passageiros.

"A torre viu aquilo?", ouve-se outro piloto a dizer, segundos depois da aparente colisão.

A torre começou imediatamente a desviar outros aviões do Reagan.

O vídeo de uma câmara de observação no Centro Kennedy, nas proximidades, mostra dois conjuntos de luzes consistentes com aviões que parecem juntar-se numa bola de fogo.

O Aeroporto Nacional Ronald Reagan estará encerrado pelo menos até às 11:00 desta quinta-feira, confirmou diretor-executivo da Autoridade Metropolitana de Aeroportos da capital norte-americana.

Trump comentou o o acidente na plataforma Truth Social: "Porque é que a torre de controlo não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se viram o avião. É uma situação má que aparentemente devia ter sido evitada", escreveu o presidente dos EUA.

O vice-presidente JD Vance encorajou os seguidores na plataforma de media social X a "rezar por todos os envolvidos".

A situação recorda o acidente de um voo da Air Florida que se despenhou no Potomac a 13 de janeiro de 1982, matando 78 pessoas. Esse acidente foi atribuído ao mau tempo.