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Pessoas descem a colina durante a queda de neve no bairro de Montmartre, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, em Paris
No Comment

Vídeo. Neve cobre Paris com temperaturas abaixo de zero

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Mau tempo invernal perturbou transportes na Grã-Bretanha, França e Países Baixos, segunda-feira, com neve e gelo a fechar estradas e a cancelar voos e comboios no noroeste europeu

Registou-se o frio mais intenso deste inverno até agora, afetando as deslocações no Reino Unido, França e Países Baixos esta segunda-feira, com estradas encerradas, voos suspensos e cancelamentos de comboios.

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Após forte queda de neve na segunda-feira, os telhados de Paris ficaram cobertos de neve, com as temperaturas a descerem abaixo de zero.

Capital francesa ficou branca, oferecendo cenário tranquilo e romântico a turistas que tiravam fotografias junto a marcos como o Arco do Triunfo, e criando condições perigosas para os condutores, com a neve a acumular-se em estradas e passeios já gelados.

Prevê-se que as temperaturas desçam ainda mais durante a noite, até cerca de -4 °C (24 °F).

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