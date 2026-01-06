Vídeo. Neve cobre Paris com temperaturas abaixo de zero

Registou-se o frio mais intenso deste inverno até agora, afetando as deslocações no Reino Unido, França e Países Baixos esta segunda-feira, com estradas encerradas, voos suspensos e cancelamentos de comboios.
Após forte queda de neve na segunda-feira, os telhados de Paris ficaram cobertos de neve, com as temperaturas a descerem abaixo de zero.
Capital francesa ficou branca, oferecendo cenário tranquilo e romântico a turistas que tiravam fotografias junto a marcos como o Arco do Triunfo, e criando condições perigosas para os condutores, com a neve a acumular-se em estradas e passeios já gelados.
Prevê-se que as temperaturas desçam ainda mais durante a noite, até cerca de -4 °C (24 °F).