O acidente mortal da Azerbaijan Airlines, ocorrido a 25 de dezembro, foi o resultado direto de danos nos principais sistemas de voo causados por objetos estranhos, segundo um relatório oficial preliminar divulgado na terça-feira pelo governo do Azerbaijão.

O relatório especifica que o Ministério dos Transportes do Cazaquistão encontrou "numerosos danos penetrantes e cegos" na fuselagem, na secção da cauda e na parte de trás do avião, incluindo os estabilizadores.

Além disso, os investigadores recuperaram detritos metálicos não identificados que causaram danos nos sistemas hidráulicos do avião na sequência de "dois ruídos externos".

"Devido às condições meteorológicas adversas, o avião tentou aterrar duas vezes em Grozny, sem sucesso, e o comandante decidiu regressar a Baku. Na sequência desta decisão, o CVR registou dois ruídos externos, com um intervalo de 24 segundos, sobre Grozny", refere o relatório.

Serão efetuados mais testes forenses para determinar a origem dos objetos estranhos, refere o relatório.

O relatório preliminar não refere qualquer indício de colisão com aves.

O voo 8243 da Azerbaijan Airlines, que ia de Baku para Grozny, despenhou-se ao tentar uma aterragem de emergência perto de Aktau, no Cazaquistão.

Antes do acidente, o jato Embraer ERJ 190-100 perdeu todos os controlos de voo primários, sofreu uma despressurização da cabina e a tripulação relatou a explosão de assentos na cabina.

O avião despenhou-se a cerca de 5 quilómetros da pista 11 do aeroporto de Aktau, partindo-se e incendiando-se, informou o canal internacional de notícias AnewZ, sediado no Azerbaijão.

Morreram 38 pessoas a bordo, incluindo o comandante, o primeiro oficial, o assistente de bordo sénior e 35 passageiros, enquanto 29 outras pessoas sobreviveram com ferimentos.

Antes da divulgação do relatório preliminar, fontes revelaram à Euronews que foram utilizados sistemas de guerra eletrónica contra o avião azerbaijanês quando este se aproximava para aterrar em Grozny, seguido de um ataque de um sistema de defesa aérea russo Pantsir-S1, trazido da Síria para a Chechénia.

No dia seguinte ao acidente, fontes governamentais do Azerbaijão disseram à Euronews que um míssil terra-ar russo provocou a queda do avião da Azerbaijan Airlines em Aktau.

De acordo com as fontes, o míssil foi disparado contra o voo 8432 durante uma atividade aérea de drones sobre Grozny, e os estilhaços atingiram os passageiros e a tripulação de cabina, tendo explodido junto ao avião em pleno voo.

Fontes governamentais disseram à Euronews que o avião danificado não foi autorizado a aterrar em nenhum aeroporto russo, apesar dos pedidos dos pilotos para uma aterragem de emergência, e foi-lhe ordenado que atravessasse o Mar Cáspio em direção a Aktau, no Cazaquistão. De acordo com os dados, os sistemas de navegação GPS do avião ficaram bloqueados durante todo o trajeto de voo sobre o mar.

Pedir desculpa, admitir a culpa, punir os culpados

Três dias após a queda do avião, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, declarou num discurso à nação: "Podemos afirmar com toda a clareza que o avião foi abatido pela Rússia. (...) Não estamos a dizer que foi feito intencionalmente, mas foi feito".

Na altura, em 29 de dezembro, Aliyev disse que Baku fez três exigências à Rússia relacionadas com o acidente.

"Primeiro, a Rússia tem de pedir desculpa ao Azerbaijão. Em segundo lugar, tem de admitir a sua culpa. Em terceiro lugar, punir os culpados, responsabilizá-los criminalmente e pagar uma indemnização ao Estado azerbaijanês, aos passageiros feridos e aos membros da tripulação", sublinhou Aliyev.

Aliyev referiu que a primeira exigência "já foi cumprida" quando o presidente russo, Vladimir Putin, lhe pediu desculpa a 28 de dezembro. Putin classificou o acidente como um "incidente trágico", embora não tenha reconhecido a responsabilidade de Moscovo.

No mesmo dia, o governo do Cazaquistão disse à Euronews que tinha decidido enviar os gravadores de voo do avião para o Brasil para ajudar na divulgação completa e inequívoca dos factos em torno da tragédia - uma medida que indica que o Cazaquistão e o Azerbaijão estão alinhados na sua busca por uma investigação transparente.

O relatório preliminar será seguido de um relatório final no prazo de um ano a contar da data do acidente, de acordo com as normas internacionais.