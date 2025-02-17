Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos 18 feridos depois de avião capotar durante aterragem em Toronto

Esta imagem retirada de um vídeo fornecido pela CTV mostra as equipas de emergência a responder no Aeroporto Pearson de Toronto após a queda de um avião. Direitos de autor  CTV via AP
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Um avião da Delta Airlines capotou à chegada ao aeroporto Internacional de Toronto-Pearson, na segunda-feira. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico.

O aeroporto Internacional de Toronto-Pearson confirmou no X que ocorreu um “incidente” com o voo da Delta proveniente de Minneapolis, mas que todos os passageiros e tripulantes estavam a salvo.

A ministra dos Transportes e do Comércio Interno do Canadá, Anita Anand, também confirmou que o voo 4819 da Delta transportava 80 passageiros, nenhum dos quais está desaparecido.

O acidente fez 18 feridos que foram transportados para o hospital. Três pessoas estão em estado crítico, incluindo uma criança.

Dos 80 ocupantes, 22 eram canadianos e os restantes tinham outras nacionalidades.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o avião capotado na pista.

A Delta informou em comunicado que “tem conhecimento de que o voo 4819 da Endeavor, que operava de Minneapolis/St. Paul para o Aeroporto Internacional de Toronto-Pearson, esteve envolvido num incidente”.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse no X que está “aliviado por não haver vítimas após o incidente em Toronto Pearson”.

“As autoridades provinciais estão em contacto com o aeroporto e as autoridades locais e prestarão toda a ajuda necessária”, declarou Ford.

As causas para o acidente estão ainda a ser investigadas. Os voos foram retomados mas é esperado que existam atrasos no aeroporto Internacional de Toronto-Pearson durante alguns dias.

Toronto é a capital da província de Ontário.

Este é, pelo menos, o quarto acidente aéreo de grandes proporções na América do Norte no último mês. Um avião comercial e um helicóptero do exército colidiram perto da capital do país em 29 de janeiro, matando 67 pessoas. Em 31 de janeiro, um avião de transporte médico despenhou-se em Filadélfia, matando as seis pessoas a bordo e uma outra pessoa em terra, e 10 pessoas morreram num acidente de avião no Alasca.

