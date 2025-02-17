Pelo menos 18 feridos depois de avião capotar durante aterragem em Toronto

O aeroporto Internacional de Toronto-Pearson confirmou no X que ocorreu um “incidente” com o voo da Delta proveniente de Minneapolis, mas que todos os passageiros e tripulantes estavam a salvo.

A ministra dos Transportes e do Comércio Interno do Canadá, Anita Anand, também confirmou que o voo 4819 da Delta transportava 80 passageiros, nenhum dos quais está desaparecido.

O acidente fez 18 feridos que foram transportados para o hospital. Três pessoas estão em estado crítico, incluindo uma criança.

Dos 80 ocupantes, 22 eram canadianos e os restantes tinham outras nacionalidades.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o avião capotado na pista.

A Delta informou em comunicado que “tem conhecimento de que o voo 4819 da Endeavor, que operava de Minneapolis/St. Paul para o Aeroporto Internacional de Toronto-Pearson, esteve envolvido num incidente”.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse no X que está “aliviado por não haver vítimas após o incidente em Toronto Pearson”.

“As autoridades provinciais estão em contacto com o aeroporto e as autoridades locais e prestarão toda a ajuda necessária”, declarou Ford.

As causas para o acidente estão ainda a ser investigadas. Os voos foram retomados mas é esperado que existam atrasos no aeroporto Internacional de Toronto-Pearson durante alguns dias.

Toronto é a capital da província de Ontário.

Este é, pelo menos, o quarto acidente aéreo de grandes proporções na América do Norte no último mês. Um avião comercial e um helicóptero do exército colidiram perto da capital do país em 29 de janeiro, matando 67 pessoas. Em 31 de janeiro, um avião de transporte médico despenhou-se em Filadélfia, matando as seis pessoas a bordo e uma outra pessoa em terra, e 10 pessoas morreram num acidente de avião no Alasca.