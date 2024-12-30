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Avião incendeia-se no aeroporto de Halifax depois de aterragem de emergência

Um voo da Air Canada Express operado pela Pal Airlines derrapou para fora da pista no sábado à noite depois de se incendiar no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, 29 de dezembro de 2024.
Um voo da Air Canada Express operado pela Pal Airlines derrapou para fora da pista no sábado à noite depois de se incendiar no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, 29 de dezembro de 2024. Direitos de autor  Darren Calabrese/The Canadian Press
Direitos de autor Darren Calabrese/The Canadian Press
De Emma De Ruiter com AP
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Um avião da Air Canada teve problemas ao aterrar no aeroporto de Halifax, derrapando na pista antes de parte do aparelho se incendiar.

Um incidente com um avião no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, no Canadá, provocou atrasos temporários em todas as operações de voo no sábado à noite.

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A porta-voz do aeroporto, Tiffany Chase, afirmou que, pelas 21:30 de sábado, um voo da Air Canada Express operado pela Pal Airlines, proveniente de St. John's, sofreu um incidente durante a aterragem.

O porta-voz da Air Canada, Peter Fitzpatrick, disse que o avião Bombardier Q400 teve um "problema com o trem de aterragem", acrescentando que o avião não conseguiu chegar ao terminal e que a tripulação e os 73 passageiros foram transportados de autocarro.

Os passageiros disseram que o avião derrapou na pista durante a aterragem, inclinando-se para o lado esquerdo, antes de parte da aeronave se incendiar enquanto os pilotos tentavam parar o avião.

Fitzpatrick disse que ninguém a bordo ficou ferido, mas um porta-voz da Polícia Real Montada do Canadá da Nova Escócia, que respondeu ao incidente juntamente com os paramédicos, disse que foram registados ferimentos ligeiros.

Chase disse que as operações de voo foram suspensas após o incidente, enquanto se aguardava autorização para continuar as operações no aeródromo. Uma das pistas do aeroporto já retomou entretanto as operações regulares.

A Air Canada disse que a causa do incidente é desconhecida e está a ser investigada.

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