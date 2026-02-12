Vídeo. Canadá em choque após massacre em escola secundária de Tumbler Ridge

A polícia canadiana identificou, na quarta-feira, a jovem de 18 anos Jesse Van Rootselaar como a atiradora no tiroteio em massa de terça-feira em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica.
A suspeita matou a mãe e o meio-irmão antes de abater a tiro seis pessoas numa escola secundária local, entre as quais um professor e cinco alunos.
A remota povoação mineira, com cerca de 2400 habitantes, realizou uma vigília à luz de velas, enquanto as bandeiras eram colocadas a meia-haste em todo o país.
A suspeita teve, em tempos, uma licença de porte de arma que entretanto caducou, e as armas apreendidas em sua casa foram mais tarde devolvidas.
As autoridades afirmam que querem respostas e que vão analisar como evitar novos tiroteios em massa no Canadá, onde estes ataques continuam a ser raros.