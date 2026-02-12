Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Vigília à luz de velas em frente ao parlamento de Victoria, na Colúmbia Britânica, em 11 de fevereiro de 2026, em homenagem às vítimas do tiroteio escolar de Tumbler Ridge
No Comment

Vídeo. Canadá em choque após massacre em escola secundária de Tumbler Ridge

Últimas notícias:

Habitantes de Tumbler Ridge, uma localidade remota no oeste do Canadá, reuniram-se junto à escola secundária numa vigília pelas oito vítimas do tiroteio em massa.

A polícia canadiana identificou, na quarta-feira, a jovem de 18 anos Jesse Van Rootselaar como a atiradora no tiroteio em massa de terça-feira em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica.

A suspeita matou a mãe e o meio-irmão antes de abater a tiro seis pessoas numa escola secundária local, entre as quais um professor e cinco alunos.

A remota povoação mineira, com cerca de 2400 habitantes, realizou uma vigília à luz de velas, enquanto as bandeiras eram colocadas a meia-haste em todo o país.

A suspeita teve, em tempos, uma licença de porte de arma que entretanto caducou, e as armas apreendidas em sua casa foram mais tarde devolvidas.

As autoridades afirmam que querem respostas e que vão analisar como evitar novos tiroteios em massa no Canadá, onde estes ataques continuam a ser raros.

