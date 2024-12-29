Azerbaijão: Baku exige que Rússia admita a culpa, puna os autores e pague uma indemnização

PUBLICIDADE

Baku exige de Moscovo "o reconhecimento da culpa, a punição dos culpados e o pagamento de uma indemnização" na situação da queda do avião azerbaijanês. Esta afirmação foi feita pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, numa entrevista à AzTV.

"Transmitimos claramente as nossas exigências à parte russa, que já foram entregues em 27 de dezembro. Quais são essas exigências? Em primeiro lugar, a Rússia deve pedir desculpa ao Azerbaijão. Em segundo lugar, reconhecer a sua culpa. Em terceiro lugar, punir os culpados, responsabilizá-los criminalmente e pagar indemnizações tanto ao Estado como aos passageiros e tripulantes feridos. São estas as nossas condições. A primeira delas já foi cumprida ontem. Espero que as restantes exigências sejam igualmente satisfeitas", declarou Aliyev.

Ao mesmo tempo, o presidente do Azerbaijão salientou que o avião não foi abatido de propósito.

"É claro que o nosso avião não foi abatido de propósito. Admitir a culpa, pedir desculpa atempadamente ao Azerbaijão, que é considerado um país amigo, e trazer isto a público - tudo isto eram medidas e passos que tinham de ser dados", disse o chefe de Estado Azeri.

A versão de Aliyev do que aconteceu é comprovada pelos factos:

"É claro que a versão final será conhecida depois de as caixas negras serem abertas. Mas as versões iniciais são suficientemente fundamentadas e baseadas em factos. E os factos são que o avião civil azerbaijanês foi danificado do exterior, no território da Rússia, perto da cidade de Grozny, e quase perdeu o controlo. Sabemos também que a nossa aeronave foi tornada incontrolável por meio de guerra eletrónica. Este é o primeiro dano causado à aeronave. Além disso, como resultado do fogo aberto a partir do solo, a secção da cauda do avião também ficou muito danificada."

Aliyev acusa ainda Moscovo por tentar esconder as causas que levaram à queda do avião.

No dia anterior, o presidente russo Vladimir Putin pediu desculpa, numa conversa telefónica com Ilham Aliyev, pelo "trágico incidente" que envolveu o avião da Azerbaijan Airlines no espaço aéreo russo, mas não assumiu a culpa a nenhum momento da conversa.

Putin explicou que os UAV ucranianos atacaram a capital da Chechénia, bem como Vladikavkaz e Mozdok no momento em que o voo Baku-Grozny se aproximava para aterrar, e "as defesas aéreas russas repeliram esses ataques".