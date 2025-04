Vladimir Putin "pediu desculpas" pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e expressou "profundas condolências" às famílias das vítimas, em conversa telefónica com o presidente do Azerbaijão, segundo um comunicado do Kremlin.

Em conversa telefónica com o presidente do Azerbaijão, Vladimir Putin "pediu desculpas" pela queda do avião da Azerbaijan Airlines no dia 25 de dezembro, matando 38 pessoas e deixando feridos 29 sobreviventes, mas não assumiu responsabilidades.

Putin lamentou o incidente e expressou "profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos", dá nota o comunicado emitido pelo portal da Presidência russa.

O Embraer 190 da Azerbaijan Airlines voava da capital do país, Baku, para Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia.

O avião de passageiros do Azerbaijão tentou repetidamente pousar no aeroporto de Grozny, mas segundo o Kremlin, naquele momento, "Grozny, Mozdok e Vladikavkaz foram atacados por veículos aéreos não tripulados de combate ucranianos, e os sistemas de defesa aérea russos repeliram esses ataques".

Putin disse ainda ao presidente Ilham Aliyev que foi aberto um processo de investigação criminal.

"O Comité de Investigação da Rússia abriu um processo criminal nos termos do art. 263 do Código Penal (violação das regras de segurança no trânsito e operação do transporte aéreo)".

O Kremlin afirma que ambas as autoridades russa e azeri "trabalham em conjunto com representantes do Gabinete do Procurador-Geral e do Comité de Investigação da Federação Russa. Os serviços relevantes da Rússia, Azerbaijão e Cazaquistão cooperam estreitamente no local do desastre perto da cidade de Aktau", conclui.

A investigação oficial sobre o trágico acidente ainda não está concluida. Na quinta-feira, fontes governamentais do Azerbaijão confirmaram à Euronews que uma investigação inicial revelou que um míssil terra-ar russo foi disparado contra o avião quando este sobrevoava a Chechénia.

Nesse sentido, a investigação sobre a queda do voo 8432 da Azerbaijan Airlines em Aktau está a centrar-se na arma que causou o incidente, disse o ministro do Desenvolvimento Digital e dos Transportes do Azerbaijão, Rashad Nabiyev, depois de falar com sobreviventes no Cazaquistão que disseram terem ouvido explosões quando sobrevoavam Grozny.

Presidente do Azerbaijão salienta bravura dos pilotos

Após o telefonema de Putin, o presidente do Azerbaijão disse que "o avião de passageiros pertencente à Azerbaijan Airlines foi sujeito a interferências físicas e técnicas externas quando se encontrava no espaço aéreo russo, provocando uma perda total de controlo".

O presidente azeri sublinha que o avião foi redirecionado para Aktau, no Cazaquistão, e que só conseguiu efetuar uma aterragem de emergência "graças à coragem e ao profissionalismo dos seus pilotos".

Ilham Aliyev salientou ainda para facto de a fuselagem do avião apresentar "numerosas perfurações e que os passageiros e os membros da tripulação foram feridos em pleno voo por objetos estranhos que penetraram na cabine".