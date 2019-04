O último adeus dos The Cranberries

Nos anos noventa a música dos irlandeses The Cranberries marcou uma geração.

Mas em janeiro de 2018 a vocalista Dolores O'Riordan morreu num hotel em Londres.

Muitos pensaram que nunca mais iriam ouvir a sua voz potente e misteriosa.

No entanto, ela deixou uma surpresa no computador e esta sexta-feira sai o novo álbum dos The Cranberries ainda com a voz de Dolores.

"Quando a Dolores estava a fazer as demos ela dava um bocado mais de si e punha muita emoção nestas canções. Muitas destas canções são sobre um período da sua vida que foi difícil e ela queria deixar isso claro, ela queria deixar isso registado e seguir em frente", afirmou o baterista Fergal Lawler.

O guitarrista Noel Hogan acrescenta "o melhor legado dela, não sei o que ela poderia gostar mais, é que as canções dela sobrevivessem porque para ela eram como filhos. Era assim que ela as considerava. Mesmo depois de morrer, estas canções continuariam vivas durante muito, muito tempo."

Apropriadamente, o novo álbum dos The Cranberries chama-se "In the End"...