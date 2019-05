Ford despede sete mil trabalhadores em todo o mundo

A Ford prepara-se para eliminar cerca de 7 mil postos de trabalho até agosto, um corte de 10% da sua força de trabalho global.

Segundo a agência Reuters, com este plano de remodelação da estrutura administrativa a empresa tem como objetivo poupar, anualmente, 600 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 538 milhões de euros.

A maioria dos despedimentos ocorrerá até ao dia 24 de maio, na América do Norte, os restantes ocorrerão até ao final de agosto na Europa, América do Sul e China.

O anúncio da Ford surge depois de a empresa já ter avançado, no início do ano, com um plano de reestruturação do negócio europeu. O objetivo era o regresso aos resultados positivos na unidade europeia e passava por um corte de 14 mil milhões (12,5 mil milhões de euros) de dólares em custos.