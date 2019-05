Rumo às eleições europeias: o sofá vermelho chega a Bruxelas

Tamanho do texto

O sofá vermelho chegou a Bruxelas mas ainda não está no centro de decisões da Europa. Primeiro, a euronews fez uma paragem em Molenbeek, um bairro no centro da cidade que se tornou célebre pelos piores motivos em 2016 na sequência dos atentados de Bruxelas.

Não podíamos desperdiçar a oportunidade de falar com os locais para saber o que pensam acerca do bairro em que vivem e acerca das suas preocupações políticas. A falta de emprego e a incapacidade de pensar como comunidade foram alguns dos problemas identificados, mas existe a consciência que as instâncias europeias estão longe de ter uma tarefa fácil. Afinal de contas, "cada um puxa para o seu lado."

Assista ao vídeo para conhecer em detalhe as preocupações dos habitantes de Molenbeek.