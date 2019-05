Blockbusters de verão

Tamanho do texto

Chegou às salas de cinema um dos filmes mais esperados do ano e o primeiro blockbuster deste verão. Godzilla: _Rei dos Monstro_s, realizado por Michael Dougherty, é o trigésimo terceiro filme da saga.

"Cresci com ele. É como se fosse o melhor amigo do Godzilla desde que tinha idade para andar. Costumava desenhar o Godzilla na minha Bíblia na escola católica - para desgosto das freiras. Mas sim, ele era uma espécie do meu animal espiritual que crescia da forma mais estranha possível."

Para além dos efeitos visuais, o filme não impressionou a crítica. O novo episódio da saga, com o confronto entre Godzilla e King Kong deve estrear em 2020.

Continuando no universo blockbuster, X-Men: Fénix Negra chega às salas na próxima semana.

É o primeiro filme distribuído pela Walt Disney Pictures e por isso encerra um ciclo de quase duas décadas dos X-Men como os conhecemos até agora.

Simon Kinberg, argumentista e produtor que participou em todos os filmes da saga desde 2006, estreia-se na realização.

“Não pensei muito sobre como será o futuro dos X-Men. Peguei no filme, desde o início, antes da Disney chegar. Trabalhei como se fosse o culminar da saga dos X-Men.

Nesta nova aventura, os X-Men vão salvar um grupo de astronautas depois de uma missão falhada.