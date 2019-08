Hasbro compra produtora de "Peppa Pig"

Depois de chegar às casas de milhares de crianças, a porquinha Peppa prepara-se para entrar na Hasbro.

A fabricante de bonecos comprou a Entertainment One (eOne), produtora canadiana que detém os direitos sobre os desenhos animados. Uma aquisição no valor de 3 mil e 600 milhões de euros, que vai permitir à Hasbro alargar a oferta ao segmento pré-escolar, depois do abalo sofrido com a falência da Toys 'R' Us.

A operação está já a agitar os mercados. Após o anúncio da compra, o valor das ações da eOne subiu, esta sexta-feira, para lá dos 35%, um valor acima do pagamento acordado com a fabricante norte-americana.

Especula-se que a produtora ainda poderá receber uma proposta concorrente, mas, especulações à parte, o negócio com a Hasbro deverá ser fechado até ao final do ano.