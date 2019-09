Diretor-executivo da Nissan admite compensação indevida

O diretor-executivo da Nissan admitiu ter recebido uma remuneração superior à que lhe era devida, em violação das regras internas da construtora automóvel.

A confissão, seguida de um pedido de perdão, foi feita na sequência de uma investigação interna sobre compensações indevidas, que terão beneficiado Hiroto Saikawa e outros executivos da Nissan.

Saikawa afirmou que se "tornou claro que há um problema na execução do esquema de direitos", acrescentando que "o pagamento deve ser devolvido" e que ele "concordou em fazê-lo".

A revelação fragiliza a posição do diretor-executivo do segundo fabricante automóvel do Japão, encarregue de fortalecer e melhorar a governação da Nissan depois do escândalo que levou ao afastamento e detenção do anterior presidente, o brasileiro Carlos Ghosn, no ano passado.

Ghosn encontra-se atualmente em liberdade condicional, à espera de responder em tribunal por fraude fiscal e outras acusações.