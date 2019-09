British Airways ainda a braços com efeitos da greve

A greve dos pilotos já acabou, mas os efeitos ainda se fazem sentir. A companhia British Airways avisou que ainda vai demorar algum tempo até os horários dos seus voos voltarem à normalidade, pelo que os passageiros vão continuar a ser afetados. Dois dias de greve deixaram os aviões e as tripulações nos sítios errados, o que ainda está a perturbar as operações.

Com a paralisação, os pilotos reivindicaram melhores salários e uma maior participação nos lucros da empresa. O sindicato apelou à British Airways para voltar à mesa das negociações com propostas significativas, para tentar evitar nova greve no dia 27. O secretário-geral do sindicato dos pilotos acusou a empresa de fazer ameaças e bullying.

Os sindicalistas dizem que cada dia de greve custou à companhia 40 milhões de libras.