Petroleiro arrestado já a caminho de casa

O petroleiro britânico Stena Impero, que tinha sido arrestado pelo Irão em julho, já zarpou em direção ao Dubai. Para trás, a tripulação deixa mais de dois meses de cativeiro.

O navio tinha sido apreendido pela Guarda Revolucionária do Irão no Estreito de Ormuz, por alegadas violações às leis marítimas. No entanto, esta parece ter sido uma retaliação pelo arresto de um petroleiro iraniano em Gibraltar, algumas semanas antes, um caso que acabou resolvido em agosto.

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão confirmou que tinha terminado a detenção do navio, mas a justiça do país continuava a investigar o caso. A empresa Stena Bulk, proprietária do petroleiro, diz que desconhece quaisquer processos contra a empresa ou contra a tripulação.