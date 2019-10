O maior restaurante vegano do mundo no Dubai

Cada vez mais pessoas optam por uma alimentação vegana. No Dubai, o maior restaurante vegano do mundo acaba de abrir as portas.

A euronews visitou o restaurante Veganity, no Dubai. A chefe Ski Sommers propõe duzentos pratos veganos diferentes. A euronews provou um dos pratos favoritos de Ski Sommers, o molokhia. "É um prato árabe. Na verdade, é o nome de uma folha esverdeada parecida com espinafres. Pomos azeite, cebola, alho e coentros. É o que dá o sabor. Depois juntamos concentrado de tomate, vinagre branco e caldo de legumes. Juntamos o molokhia e o concentrado de tomate, e deixamos ferver para apurar um pouco. Quando a mistura fica um pouco mais espessa usamos uma varinha mágica para liquidificá-la. Misturamos tudo e já está. É rápido e é fácil", explicou Ski Sommers.

A versão vegana do Big Mac

Sky Sommers decidiu tornar-se vegana por razões de saúde e depois apaixonou-se pela comida vegana. "Eu sempre pensei que era saudável e que comia bem, por exemplo, frango grelhado com legumes cozidos a vapor e fazia exercício físico. Mas estava cada vez mais doente. Queria curar-me e em três ou quatro meses conseguiu curar-me", contou a chefe do restaurante Veganity.

O hambúrguer com carne e queijo veganos é uma das especialidades do restaurante. A euronews quis saber qual é o segredo de um bom queijo vegano. "É preciso usar as boas nozes. O caju sabe bastante a noz. As castanhas do Brasil são neutras e a gordura torna-as bastante ricas", contou Ski Sommers.

Receita de Laham ajeen

Ingredientes:

4 tomates

2 cebolas

8 alhos

Salsa picada

1 Quadrado de capsicum vermelho

1 Quadrado de capsicum verde

250 g de carne de soja picada

Receita:

Picar os tomates, as cebolas e os alhos

Misturar todos os ingredientes

Cozinhar com 3/4 colheres de azeite durante 10 minutos

Adicionionar as especiarias:

4 colheres de sopa de Colorau

4 colheres de sopa de especiarias

2 colheres de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de molho vegano de Worcester

4 colheres de sopa de concentrado de tomate

1 chávena de caldo de legumes

Deixe marinar durante 1 hora, mexendo a cada 15 minutos para que a mistura se dissolva. Sirva com meia fatia de limão

A massa:

5 chávenas de farinha

2 chávenas de água

1 pitada de sal

Peneire a farinha numa tigela

Adicione o sal

Adicione lentamente a água, enquanto mistura a massa

Cubra e deixe descansar durante 30 min. num local fresco.

Amasse e corte a massa em bolas de 3 polegadas

Coloque numa bandeja coberta com papel de cozinha