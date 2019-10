Tamanho do texto

Martin Scorsese apresenta ao mundo "O Irlandês", no Festival de Cinema de Roma. O novo filme já tinha sido apresentado no Festival de Cinema de Londres e no Festival Lumière, em Lyon.

Uma obra em andamento há mais de dez anos e baseada no filme de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses". Nomes sonantes como Robert De Niro e Al Pacino fazem deste projeto "quase familiar" para Martin Scorsese.

"Neste caso com a Netflix, não conseguimos financiamento para este filme em Hollywood. Demorámos vários anos e não conseguimos. Deram-nos financiamento e também liberdade criativa. A desvantagem é que só é exibido nos cinemas durante quatro semanas, antes de ser transmitido. Mas quando é transmitido, ainda está nos cinemas... Então, foi o melhor negócio para este filme e trabalharia com eles novamente. Sem dúvida." MARTIN SCORSESE Realizador

"The Irishman" de Martin Scorsese disponível na plataforma Netflix a 27 de Novembro.