Von der Leyen procura fechar equipa de comissários europeus

Tamanho do texto

Ursula von der Leyen tenta fechar a equipa de trabalho. A nova presidente da comissão tem encontros marcados com os candidatos a comissários: o francês Thierry Breton e o húngaro Oliver Varhelyi. Breton deve ficar com a pasta do mercado interno. Ainda não há candidato romeno, sobretudo porque o país atravessa uma crise política interna.

Recorde-se que as primeiras escolhas destes países foram rejeitados depois das audições no Parlamento Europeu.

A nova presidente eleita da Comissão está também a considerar pedir a Londres que envie um novo comissário caso se confirme o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

Todo este processo está a atrasar a tomada de posse do executivo europeu: estava prevista para 1 de novembro mas agora só deve acontecer em dezembro.