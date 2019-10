Donas da Fiat e Chrysler, Peugeot e Citroën estão a negociar possível fusão

A concretizar-se, o negócio vai criar um grupo automóvel avaliado em mais de 40 mil milhões de euros.

O grupo Fiat- Chrysler e os rivais da PSA, dona da Peugeot e Citroën, e liderada pelo português Carlos Tavares, estão em conversações para uma possível fusão.

O casamento pode dar origem ao quarto maior fabricante de carros do mundo, ficando apenas atrás da Volkswagen, Toyota e da aliança Renault- Nissan. Os dois grupos já confirmaram as negociações e em declarações separadas, garantiram que um grupo maior terá maior facilidade em lidar com os desafios tecnológicos do setor.

De acordo com a Reuters, o governo francês acompanha de perto a possível fusão, uma vez que o Estado tem 12% do grupo PSA, através do banco público de investimento, BPI.

Do lado italiano, não há participação pública na Fiat. Mas ministro da Indústria já disse que Roma está a seguir o negócio, mas não quer fazer comentários sobre uma "operação do mercado".