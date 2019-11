Manifestações ensombram maior evento tauromáquico da América

No Peru, as corridas de touros estão a exaltar os ânimos. Em Lima, está a decorrer o evento mais importante do calendário tauromáquico de toda a América Latina - a Feria del Señor de los Milagros, que dura até ao início de dezembro - mas a contestação dos antitaurinos aumenta. As opiniões dividem-se.

"Queremos que a praça de touros seja transformada num lugar com eventos que não envolvam tortura animal e beneficiem mais a população de Lima", diz um manifestante. Para um adepto das corridas, a tradição é para manter: "É de louvar o trabalho do toureiro que está na arena. A coragem, a entrega. O desempenho não está só na estética. A música e a entrega estão em sintonia para formar uma arte. É o que nós, aficionados, consideramos".

As manifestações contra as touradas encheram as ruas de Lima. Pela praça de Acho, na capital peruana, vão passar alguns dos nomes mais sonantes da tauromaquia mundial, como a estrela local Andrés Roca Rey, que saiu em ombros no seu regresso ao país natal.

Apesar da contestação, o Peru tem milhões de aficionados, o mais famoso dos quais é o Prémio Nobel da Literatura e antigo candidato presidencial Mario Vargas Llosa.